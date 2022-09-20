FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGANIN YAKALANDIĞI OPERASYON ÜZERİ CEPHANELİK GİBİYDİ - Son Dakika
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FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGANIN YAKALANDIĞI OPERASYON ÜZERİ CEPHANELİK GİBİYDİ

20.09.2022 16:48

BAŞAKŞEHİR'de 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler'in yakalanmadan önce saklandığı viyadükte gören Emrah G. İki kutu mermi vardı.

BAŞAKŞEHİR'de 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler'in yakalanmadan önce saklandığı viyadükte gören Emrah G. İki kutu mermi vardı. Yakalanmasaydı, katliam bile yapabilirdi. Üzeri cephanelik gibiydi dedi.

Başakşehir'de dün 2 kişiyi öldürüp, Fatih'te kimlik kontrolü yapan 2 polis memurunu vuran Güven Güler, Başakşehir'de bir viyadüğün altında yakalandı. Viyadüğün altında çadırda kalan ve operasyon öncesi şüpheliyi gören Emrah G. yaşananları anlattı.

KARNINI BURADA DOYURACAKMIŞ, BURADA DA YAKALANDI

Emrah G., Polisi vuran şahsı burada yakaladılar. Burası bayağı kalabalıktı, bir sürü polis memuru geldi. Silahı buradaydı, mermiler yerdeydi. Silahında uzun bir şarjörü vardı, bayağı da mermisi vardı. 2 kutu mermi vardı belki de cephanelik gibiydi. Yakalanmasaydı, katliam bile yapabilirdi, üzeri cephanelik gibiydi. Burada domates almış, ekmek almış, aç bitir almış, karnını doyuracakmış burada. Burada da yakalandı dedi.

YORUMLAR
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2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırgan aynı gece bir cinayet daha işlemiş 2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırgan aynı gece bir cinayet daha işlemiş Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri defnedildi Başakşehir'de öldürülen 2 kişinin cenazeleri defnedildi
Kaynak: DHA

Başakşehir, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGANIN YAKALANDIĞI OPERASYON ÜZERİ CEPHANELİK GİBİYDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TE 2 POLİSİ VURAN SALDIRGANIN YAKALANDIĞI OPERASYON ÜZERİ CEPHANELİK GİBİYDİ - Son Dakika
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