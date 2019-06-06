Son Dakika Haberleri: Fatih'te 22 bin dolar değerinde yüzük çalan şüpheli kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Fatih'te 22 bin dolar değerinde yüzük çalan şüpheli kamerada

47 dakika önce

FATİH'te bir işyerinden çalınan 22 bin dolar değerinde altın ve gümüş yüzük hırsızlığıyla ilgili polis bir kişiyi gözaltına aldı.

Fatih'te 22 bin dolar değerinde yüzük çalan şüpheli kamerada, System.String[]
FATİH'te bir işyerinden çalınan 22 bin dolar değerinde altın ve gümüş yüzük hırsızlığıyla ilgili polis bir kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliyle birlikte 1410 adet gümüş yüzük ele geçirildi.
Fatih, Molla Fenari Mahallesi, Mesih Mehmet Paşa Sokak üzerinde işyeri bulunan mağdur A.Y. 21 Mayıs'ta polise başvurarak işyerinde hırsızlık olduğunu söyledi. A.Y. işyeri kapısının menteşelerinin kesildiğini ve menteşeleri kesmek için kullanılan aletlerin kapının yanında  bırakıldığını, içerde bulunan 22 bin dolar değerinde gümüş yüzük ve alyansın çalındığını belirtti. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis güvenlik kameralarını incelediğinde tek başına gelen bir  kişinin hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüphelinin yüzünü gizleyerek merdivenlerden yukarı çıkıp hırsızlığı gerçekleştirdiği daha sonradan olay yerinden ayrıldığı görüldü. 
Polisin çalışması sonucu hırsızlık olayıyla ilgili Erkan T. adlı kişi gözaltına alındı. Şüpheliyle birlikte 1410 adet gümüş yüzük ve alyans ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin daha önceden hırsızlık suçlamasıyla bir adet kaydı olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:50 Kaynak: DHA
Polis, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avustralya devlet televizyonu ABC'ye polis baskını İSTANBUL- UZAKLAŞTIRMA KARARI OLAN KOCADAN EŞİNE 7 KURŞUN Kadın doktor tecavüzden saldırganının dilini kopararak kurtuldu İstanbul Şile'de çardak çöktü! Vatandaşlar göle düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 13:37:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te 22 bin dolar değerinde yüzük çalan şüpheli kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]