Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yandı

FATİH Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

FATİH Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanndaki ahşap iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri, sevkedildi. Tedbir amaçlı yan taraftaki binalar da yaşayanlar tahliye edildi. Yangın sırasında metruk bina çökerken itfaiye ekipplerinin müdahalesiyle yangın sönüdürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölüm olayı yaşanmazken soğutma çalışması devam ediyor.



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