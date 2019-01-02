Son Dakika Haberleri: Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yandı (3)

Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yandı (3)

1 saat önce

FATİH Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yandı (3), System.String[]
FATİH Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 05.30 sıralarında başlayan yangın kısa sürede yandaki ahşap iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevkedildi. Tedbir amaçlı yan taraftaki binalarda yaşayanlar tahliye edildi. Yangın sırasında metruk bina çöktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından sönüdürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölüm olayı yaşanmazken elipler soğutma çalışması yaptı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:32 Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel
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