Son Dakika Haberleri: Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yandı (Geniş Haber)

Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yandı (Geniş Haber)

47 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yandı (Geniş Haber), System.String[]
DHA İSTANBUL -

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA 

Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede yandaki ahşap iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri, sevkedildi. Tedbir amaçlı yan taraftaki binalar da yaşayanlar tahliye edildi. Yangın sırasında metruk bina çökerken itfaiye ekipplerinin müdahalesiyle yangın sönüdürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölüm olayı yaşanmazken soğutma çalışması devam ediyor. 

Görüntü dökümü:

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-Alev alev yanan binalar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yaşanan panik anları 

-Genel ve detaylar 

02.01.2019 - 06.31 Haber Kodu : 190102005

02.01.2019 - 06.33 Haber Kodu : 190102006

02.01.2019 - 06.50 Haber Kodu : 190102008

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:59 Kaynak: DHA

Fatih, Güncel
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