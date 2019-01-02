Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yanıyor (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada yangın çıktı.
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA Fatih
Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanndaki ahşap iki binaya daha sıçradı. Metruk bina çökerken 3 binadaki yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Alev alev yanan binalar
-Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:25 Kaynak: DHA
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