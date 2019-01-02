Son Dakika Haberleri: Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yanıyor

Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yanıyor

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAFatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede yanndaki ahşap iki binaya daha sıçradı. Metruk bina çökerken 3 binadaki yangına itfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:33 Kaynak: DHA

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