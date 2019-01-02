Son Dakika Haberleri: Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yanıyor

Fatih'te 3 Bina Alev Alev Yanıyor

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAFatih, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ -Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta 3 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Saat 05.30 sıralarında başlayan yangın kısa sürede yandaki ahşap iki binaya daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri sevkedildi. Tedbir amaçlı yan taraftaki binalarda yaşayanlar tahliye edildi. Yangın sırasında metruk bina çöktü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından sönüdürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma veya ölüm olayı yaşanmazken elipler soğutma çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:51 Kaynak: DHA

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