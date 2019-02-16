Fatih'te 3 Katlı Ahşap Bina Böyle Çöktü

Fatih'te 3 katlı ahşap bina böyle çöktü Fatih'te 3 katlı ahşap bina çöktüİSTANBUL - Fatih'te kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina çöktü.

Fatih'te 3 katlı ahşap bina böyle çöktü

Fatih'te 3 katlı ahşap bina çöktü



İSTANBUL - Fatih'te kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken binanın çökme anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Olay, Balat Çorbacı Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta park halindeki bazı araçlar hasar gördü. Öte yandan ahşap binanın çöktüğü anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde binanın büyük bir gürültüyle bir anda çöktüğü görülüyor. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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