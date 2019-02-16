Fatih'te 3 Katlı Ahşap Bina Çöktü
52 dakika önce
Fatih'te kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina çöktü.
Fatih
'te kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta park halindeki araçlar zarar gördü.
Olay, Balat Çorbacı Çeşme
Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kullanılmayan 3 katlı ahşap bir bina, büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerine sağlık ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sokakta park halindeki bazı araçlar hasar gördü. Ekipleri olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 03:44 Kaynak: İHA
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