Fatih'te 3 katlı bina alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 3 katlı bina alev alev yandı - Son Dakika

Fatih'te 3 katlı bina alev alev yandı

6 saat önce

Fatih'te 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Fatih'te 3 katlı bina alev alev yandı, System.String[]

Fatih'te 3 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı. Alevlere teslim olan binadan son anda çocuğu ile birlikte çıkan anne, itfaiye ekiplerinin çalışmasını meraklı gözlerle izledi.


Yangın, saat 12.30 sıralarında Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Meslek Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti. Yangın esnasında bina içerisinde kalan yabancı uyruklu oldukları öğrenilen vatandaşlar ise eşyaları ile birlikte dışarı çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa bir süre sonra söndürülen yangında soğutma çalışması yapıldı.


Kucağında çocuğuyla alevler içerisindeki binayı izledi


Boşaltılan binada kalanların yabancı uyruklu oldukları öğrenilirken, yangın esnasında yaşanan can pazarı kameralara yansıdı. Evlerine girerek eşyalarını alan vatandaşlar daha sonra dışarı çıktı. Yangın esnasına binada bulunan bir anne çocuğunu alarak dışarı çıktı. Anne daha sona itfaiye ekiplerinin çalışmasını meraklı gözlerle izledi.


Soğutma çalışmaların ardından yangın tamamen söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, binanın en üst katı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - İSTANBUL

İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:09 Kaynak: İHA
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