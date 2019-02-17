Son Dakika Haberleri: Fatih'te 3 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

Fatih'te 3 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

1 saat önce

FATİH'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.

Fatih'te 3 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı, System.String[]
FATİH'te 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatı katı alev alev yanan binada ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın saat 07.00 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Beşirgazi Sokak'da meydana geldi. İddialara göre sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün çatıyı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatısı alev alev yanan binaya köpük sıkarak müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin sokakta park halinde bulunan araçlar yüzünden yangın yerine ulaşmak için zorluk çektiği görüldü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasından sonra yangın kontrol altına alındı. Bazı vatandaşların ise cep telefonlarıyla yangını görüntülediği görüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmadı. Polis ve itfaiye ekiplerinin yangınla ilgili incelemesi sürüyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:41 Kaynak: DHA

İtfaiye, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da Yine Aynı Korku! Balat'ta 4 Katlı Bina Çöktü Zincirleme Kazada Araçlar Hurdaya Döndü! Ağır Yaralılar Var

İki Grup Arasındaki Kavga AVM'yi Savaş Alanına Çevirdi! Yaralılar Var Kız Çocuğu, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Silahla Vurarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 09:50:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te 3 Katlı Binanın Çatısı Alev Alev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]