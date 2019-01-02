Son Dakika Haberleri: Fatih'te 3 Katlı Metruk Binada Yangın

Fatih'te 3 Katlı Metruk Binada Yangın

59 dakika önce

Fatih'te 3 katlı metruk binada yangın Yangın çevredeki binalara sıçradı Fatih'te evler alevler içinde kaldıİSTANBUL - Fatih'te üç katlı metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları devam ederken, bina tamamen yandı.

Fatih'te 3 katlı metruk binada yangın
Yangın çevredeki binalara sıçradı
Fatih'te evler alevler içinde kaldı

İSTANBUL - Fatih'te üç katlı metruk bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürme çalışmaları devam ederken, bina tamamen yandı.
Alınan bilgiye göre, Yedikule Mahallesi Gençağa Sokak'ta üç katlı metruk ahşap bir binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm binayı sararken alevler yan binalara da sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri, sevk edilirken mahalle sakinleri de tedbir amaçlı yan taraftaki binaları tahliye etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü.
Yan binalarda bulunan yatalak bir hasta ise polis ve sağlık ekiplerinin yardımıyla battaniye ile ambulansa taşındı.
Alevlerin söndürülmesinin ardından, itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:47 Kaynak: İHA

İtfaiye, Fatih, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ev Alev Alev Yandı, İtfaiye Yolda Kaldı Büyükada'yı Alevler Sardı: 9 At Telef Oldu!

Sevgilisine Kızan Kadın Evi Yaktı, Son Anda Kurtarıldı Boşandığı Eşinin Ağabeyini Bacağından Vurdu! Saldırı Anı Kameraya Yansıdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 07:46:39. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te 3 Katlı Metruk Binada Yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]