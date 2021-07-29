Fatih'te 3 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü - Son Dakika

Fatih'te 3 katlı metruk binanın içinde çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yavuz Sinan Mahallesi Değirmenci Sokak'taki 3 katlı metruk binanın iç kısmının bir bölümü çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binadan bir kişi yara almadan kurtulurken, itfaiye ekipleri enkazda yaralı olup olmadığını araştırdı. Olay yerine gelen AFAD ekipleri de arama kurtarma köpekleriyle incelemede bulundu. Çalışmaların sonucunda enkaz altında kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Binanın içinde hırsızlık amacıyla girilmesi sonucunda çökme meydana geldiği iddia edildi.

Bu arada binanın duvarında "Tehlikeli yapıdır. Can ve mal emniyeti açısından yaklaşmayınız. Araç park etmeyiniz." yazısının bulunduğu dikkati çekti.