Son dakika haber: Fatih'te 30 saniyede bin dolarlık hırsızlık kamerada - Son Dakika
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Son dakika haber: Fatih'te 30 saniyede bin dolarlık hırsızlık kamerada

16.04.2022 19:09
Son dakika haber: Fatih'te 30 saniyede bin dolarlık hırsızlık kamerada

Son dakika habere göre Fatih'te bir mağazanın vitrininin kilidini kıran şüpheliler, bin dolar değerindeki 15 adet şapkayı 30 saniye içerisinde çaldı.

Fatih'te bir mağazanın vitrininin kilidini kıran şüpheliler, bin dolar değerindeki 15 adet şapkayı 30 saniye içerisinde çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün Küçük Ayasofya Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, 4 şüpheli yolda yürürken bir mağazanın vitrininde bulunan şapkaları şapkaları çalmak için cam vitrinin kilidini kırdı. Cam vitrini açmayı başaran şüpheliler içinde bulunan tanesi yaklaşık 70 dolar değerindeki 15 adet şapkayı çaldı. 30 saniye içerisinde çaldıkları şapkaları montlarının içine sokan ve kafalarına takan şüpheliler olay yerinden sakin adımlarla uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin cam vitrini kırıp içindeki şapkaları aldıkları, daha sonra olay yerinden sakin adımlarla uzaklaşıyorlar.

"BİN DOLARA YAKIN BİR ZARARIMIZ VAR"

Dükkanlarının vitrinlerinden yapılan hırsızlığa ilişkin konuşan esnaf Kadir Dumlu, "4 tane çocuk 15 - 18 yaşlarında. Geliyorlar. Burada sallana sallana kilidi patlatıyorlar, camı kırıyorlar. Burada bizim markalı ürünlerimiz var. Her biri 60 - 70 dolar. Kafasına takıyorlar montlarının içine dolduruyorlar ve buradan sallana sallana ara sokağa devam ediyorlar. Bin dolara yakın bir zararımız var burada. İşyerimizi yeni açtık. 30 - 35 bin dolarlık yatırımım var. Bin dolar kayıp bizim için ciddi bir zarar. Bunu 15 - 18 yaşları arasında 4 çocuğun yapması bizi çok şaşırttı. Bu kadarını beklemiyorduk. Mağduriyetimiz var. Gerekli tedbirlerin arttırılmasını istiyoruz burada" dedi.

"30 SANİYEDE BİN DOLARLIK BİR HIRSIZLIĞIN YAPILMASI BİZİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

30 saniyede yapılan hırsızlık karşısında şaşkın olduklarını söyleyen Kadir Dumlu, "30 saniyede bir hırsızlık yapılıyor. Çok enteresan bir durum. Biz burada nöbet tutsak, adam içeride bir lavaboya gidip gelse çok kısa bir süreç. Baya profesyoneller. 15 yaşındaki bir çocuğun profesyonel bir şekilde hırsızlık yapması bizleri çok şaşırttı. Burada çeşitli hırsızlık olaylarını her zaman görüyoruz. Turizm bölgesi. Sürekli hırsızlık oluyor. Alışkınız ama 30 saniyede bin dolarlık bir hırsızlığın yapılması bizi çok şaşırttı" şeklinde konuştu.

"TEDBİRLERİN ARTTIRILMASINI İSTİYORUZ"

Bulundukları bölgede tedbirlerin arttırılmasını istediklerini söyleyen Kadir Dumlu, "Biz burada tedbirlerin arttırılmasını istiyoruz. Gece bekçi arkadaşları da görüyoruz, görevlerini yapıyorlar. Memur arkadaşlar işlerini başarılı bir şekilde yapıyorlar ama tedbirlerin yetersiz olduğunu düşünüyorum. Tedbirlerin daha çok arttırılmasını bekliyoruz. Mağduriyet yaşanmaması için bütün halk olarak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Caner Sönmez - Davut Has/İHA)

Son dakika haber: Fatih'te 30 saniyede bin dolarlık hırsızlık kamerada

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Kaynak: İHA

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