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FATİH'TE 300 BİN DOLARLIK SOYGUN SONRASI LİNÇ GİRİŞİMİ

8 dakika önce

Silahlı soyguncu sokak ortasında dövüldüAlper KORKMAZ - İstanbul DHA- FATİH'te Libyalılara ait kargo firmasına gelen 5 kişiden biri, 300 bin dolarlık soygun sonrası kaçmak isterken çevredekiler ve firma çalışanları tarafından yakalanarak feci şekilde dövüldü.

FATİH'TE 300 BİN DOLARLIK SOYGUN SONRASI LİNÇ GİRİŞİMİ, System.String[]


Silahlı soyguncu sokak ortasında dövüldü

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA- FATİH'te Libyalılara ait kargo firmasına gelen 5 kişiden biri, 300 bin dolarlık soygun sonrası kaçmak isterken çevredekiler ve firma çalışanları tarafından yakalanarak feci şekilde dövüldü.
Soygun saat 14.30 sıralarında Vezneciler'de meydana geldi. Kendisini polis olarak tanıtan 5 kişi, Kemal Paşa Fehmi Bey İş hanında bulunan Libyalılara ait kargo çalışanlarını silahla etkisiz hale getirip 300 bin doları aldı. Çevredekiler ve firma çalışanları soyguncuların peşine takıldı. Bir soyguncu, Şehzadebaşı Parkı girişinde yakalandı. Firma çalışanları yere yatırdıkları soyguncuyu darp ederek paranın yerini öğrenmeye çalıştı. Dövülen soyguncuyu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin güvenlik görevlileri kurtardı. Yerde yaralı yatan soyguncu kelepçe takılarak İBB binasına getirildi. Soyguncu daha sonra polise teslim edildi. O anlar saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde soyguncunun yerde tekmelenmesi, İBB güvenlik görevlilerinin gelerek soyguncuyu kurtarması yer alıyor. Polis parayla kaçan 4 soyguncuyu arıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yerde yatan soyguncu
-Saldırıya uğraması
-İBB görevlilerinin gelişi
-Soyguncuyu kurtarması
-Kelepçe takarak götürmüsi
-Polise teslim edilmesi
-Detaylar

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İstanbul, Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
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