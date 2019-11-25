Son Dakika Haberleri: Fatih'te 300 kiloyu aşkın kaçak nargile tütünü ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 300 kiloyu aşkın kaçak nargile tütünü ele geçirildi - Son Dakika

Fatih'te 300 kiloyu aşkın kaçak nargile tütünü ele geçirildi

6 saat önce

Fatih'te bazı iş yerlerine düzenlenen operasyonda 300 kilonun üzerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Fatih'te 300 kiloyu aşkın kaçak nargile tütünü ele geçirildi, System.String[]

Fatih'te bazı iş yerlerine düzenlenen operasyonda 300 kilonun üzerinde kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Bu kaçak tütünlerle bağlantılı 3 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre Fatih Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan bazı iş yerlerini denetleyen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 iş yerinin deposunda illegal tütün ticareti yapıldığını tespit etti. Soruşturma kapsamında söz konusu iş yerlerinde yapılan aramalarda, yurda yasa dışı yollarla getirilen farklı gramajlarda toplam 303 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. İş yerlerini işleten yabancı uyruklu Madhad J. (42), Mahmud A. (37) ve Hasan A. (44) gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim
Balık istifi yolcu taşımak için koltukları söküp tabure koymuşlar "Jigolo yapma" vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandıran çete yakalandı Çocuklarını alevlerin arasından çekip alan anne, sevinemedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:37:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te 300 kiloyu aşkın kaçak nargile tütünü ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]