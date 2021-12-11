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Fatih'te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu - Son Dakika

Fatih'te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu

11.12.2021 10:02
Fatih'te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu

Fatih'te yabancı uyruklu 32 yaşındaki üniversite öğrencisi Kemal Ahmedenov, kaldığı evde ölü olarak bulundu.

Fatih'te yabancı uyruklu 32 yaşındaki üniversite öğrencisi Kemal Ahmedenov, kaldığı evde ölü olarak bulundu. Ekipler, hayatını kaybeden öğrencinin ölümü ile ilgili inceleme başlattı.

Olay saat 22.00'da Fatih Seyyid Ömer Mahallesi Köprülüzade Sokak üzerindeki apartmanın eksi ikinci katında bulunan dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi olan 32 yaşındaki Kemal Ahmedenov'a arkadaşları ulaşamadı.

Tek başına yaşıyordu, ölü bulundu

Bunun üzerine Kemal Ahmedenov'un evine gelen arkadaşları kapının açılmaması üzerine durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kocamustafapaşa İtfaiye Amirliğinden gelen ekipler, kapıyı açtıklarında şahsın yerde hareketsiz vaziyette yattığını gördü. Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, durumu olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Ekipler, yabancı uyruklu Kemal Ahmedenov'un evinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Geniş çaplı inceleme başlatıldı

Olay yerine gelen savcının gerçekleştirdiği kontrollerin ardından şahsın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna götürüldü. İddiaya göre Kemal Ahmedenov'un önceki gece arkadaşlar ile bir araya gelip eğlendiği öğrenildi. Şahsın evinde yapılan araştırmada da içki şişelerinin bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Fatih'te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu
Fatih'te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu

İstanbul Üniversitesi, Üniversite, İnceleme, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fatih'te 32 yaşındaki yabancı uyruklu öğrenci evinde ölü bulundu - Son Dakika


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