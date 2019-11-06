Fatih'te 4 kardeş evlerinde ölü bulundu

Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu.

Fatih'te bir evde 2'si kadın 4 kardeşin cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki bir evde yaşayanlara ulaşılamadığı ihbarı üzerine, polis ekipleri söz konusu eve gitti. Kapının üstünde "Dikkat siyanür var, polisi arayın, içeri girmeyin." notuyla karşılaşan polis ekipleri, kilitli kapıyı açıp içeri girdi. Ekipler, evde hareketsiz yatan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Y. (56) isimli 4 kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, kapıdaki not ve evdeki koku nedeniyle ortamda kimyasal madde olması ihtimaline karşın, AFAD ekiplerine bilgi verdi. AFAD ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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