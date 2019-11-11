Son Dakika Haberleri: Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması
Son Dakika Güncel Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması

Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması

6 saat önce

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazeleri, arkadaşları Serpil Alkan tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması, System.String[]

Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeşin cenazeleri, arkadaşları Serpil Alkan tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı.

Olayın ardından Adli Tıp Kurumuna getirilen Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Alkan'a teslim edildi.

Alkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazeleri bugün ikindi namazının ardından defnetmeye çalışacaklarını söyledi.

Bir gazetecinin, "Vasiyetlerini yerine getirmiş olacaksınız." ifadesi üzerine Alkan, şöyle konuştu:

"Üzüleyim mi, sevineyim mi bilmiyorum, bir haftadır yemek bile yemedim. Sizlerin sayesinde buradan kardeşlerine de çok teşekkür ediyorum, onların sayesinde aldım bu cenazeleri, yoksa mümkün değil alamazdım, kimsesizler mezarlığına gidecekti. Arkadaşları da gelecek inşallah hep beraber cenazeyi kaldıracağız."

4 kardeş için son görevini yapacağını dile getiren Alkan, "En azından üzerimden bir yük kalktı. Bir de vasiyette bulunduğu için onun da ayrı bir üzüntüsü vardı." dedi.

Kardeşlerin cenazeleri, ikindi vakti Fındıkzade'deki Albayraklar Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığına defnedilecek.

Adli Tıp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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