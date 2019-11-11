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Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması

6 saat önce

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı.

Fatih'te 4 kardeşin evlerinde ölü bulunması, System.String[]

Fatih'teki evlerinde ölü bulunan 4 kardeş, son yolculuklarına uğurlandı.

Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'ndeki evlerinde ölü bulunan Cüneyt (48), Oya (54), Kamuran (60) ve Yaşar Yetişkin (56) kardeşlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze nakil araçlarıyla Kozlu'daki gasilhaneye getirildi.

Ardından Yetişkin kardeşler için Fındıkzade'deki Albayraklar Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene, ailenin arkadaşı ve cenazeleri teslim alan Serpil Alkan ve avukatı Aydın Egemen'in yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Burada taziyeleri kabul eden Alkan, tabutların başında gözyaşı döktü.

Ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından kardeşlerin naaşı, özel kıyafetli görevliler tarafından cenaze nakil araçlarına taşındı.

Kardeşlerin cenazesi, defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığına götürüldü.

Adli Tıp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 04:38 Kaynak: AA
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