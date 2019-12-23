FATİH'TE 4 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel FATİH'TE 4 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN (1) - Son Dakika

FATİH'TE 4 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN (1)

6 saat önce

Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı ahşap binada yangın çıktı.

FATİH'TE 4 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN (1), System.String[]

Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturdu. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

-------------

-Alevlerden görüntü

- İtfaiye ekipleri


- İstanbul
Fatih Hoca, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öz çekim yapmak için çıktıkları okulun çatısında mahsur kalan çocukları itfaiye kurtardı -...
Şiddetli lodos trafik lambalarını yerinden çıkardı İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı

Son Dakika Haberleri
21:00 AK Parti MYK toplantısı - Son Dakika
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Noel' mesajı - Son Dakika
20:58 Türkiye Haber Kameramanları Derneği Ödül Töreni - Aytekin Polatel (2) - Son Dakika
20:57 Çukura düşen köpekleri itfaiye kurtardı - Son Dakika
20:57 Elazığ hırsızın kaçmasını önlemek için üzerine oturdu - Son Dakika
20:47 İzmir'de 60 saatlik su kesintisi vatandaşlar için çileye döndü - Son Dakika
20:12 Son dakika: Türkiye, ABD ve Rusya ile peş peşe kritik Libya görüşmeleri yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 21:04:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FATİH'TE 4 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]