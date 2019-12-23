FATİH'TE 4 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN (1) - Son Dakika

FATİH'TE 4 KATLI AHŞAP BİNADA YANGIN (1)
6 saat önce
Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı ahşap binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:18 Kaynak: DHA
Fatih Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturdu. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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