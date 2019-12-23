Fatih'te 4 katlı ahşap binada yangın (1) - Son Dakika

Fatih'te 4 katlı ahşap binada yangın (1)
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FATİH Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı ahşap binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:23 Kaynak: DHA
FATİH Hoca Gıyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu'nda bulunan 4 katlı ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturdu. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
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