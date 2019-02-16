Son Dakika Haberleri: Fatih'te 4 Katlı Bina Çöktü

Fatih'te 4 Katlı Bina Çöktü

56 dakika önce

Fatih'te 4 katlı bina çöktüİSTANBUL - Fatih Balat'ta 4 katlı bir bina çöktü.

Fatih'te 4 Katlı Bina Çöktü, System.String[]
Fatih'te 4 katlı bina çöktü

İSTANBUL - Fatih Balat'ta 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:37 Kaynak: İHA

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