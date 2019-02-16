Fatih'te 4 Katlı Bina Çöktü
56 dakika önce
Fatih'te 4 katlı bina çöktüİSTANBUL - Fatih Balat'ta 4 katlı bir bina çöktü.
Fatih
'te 4 katlı bina çöktü
İSTANBUL - Fatih Balat'ta 4 katlı bir bina çöktü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:37 Kaynak: İHA
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