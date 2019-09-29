Fatih'te 4 katlı binada yangın (1)
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Fatih Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
Fatih Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı duman kaplarken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- İstanbul
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