FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN - Son Dakika

FATİH'TE 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın binanın tamamına sirayet etti. Binada yaşayanların tahliye edildiği olayda yaralanan olmazken, yükselen alevler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Sümbül Efendi Mahallesi, Hacı Kadın Caddesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında çıktı. 4 katlı binanın bodrum katında başlayan yangın üst katlara sirayet ederken, binada bulunanlar tahliye edildi. Bodrum kattan yükselen dumanlar binanın 4'üncü katına kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan daireye müdahale ederek yangını kontrol altına altına aldı.

"KOMPLE HASAR VAR"

Olayla anlatan mahalle sakini Rıdvan Bulgan, "Bize haber geldi. Bende yan dairede oturuyorum evden çıktığımızda alt kattan patlamalar geliyordu. İtfaiye ile hortumu açtık. Camları kırdık. O şekilde müdahale ettik" dedi

- İstanbul