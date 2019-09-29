Son Dakika Haberleri: Fatih'te 4 katlı binada yangın
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Fatih'te 4 katlı binada yangın

49 dakika önce

Fatih Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Fatih Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı duman kaplarken, üst katlarda mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Fatih'te 4 katlı binada yangın

İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:54 Kaynak: DHA
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