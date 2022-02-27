FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI

27.02.2022 10:39

FATİH'te 4 katlı bir binanın 2'nci katında yangın çıktı.

FATİH'te 4 katlı bir binanın 2'nci katında yangın çıktı. Çıkan yangında iki apartman sakini dumandan etkilendi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Şehremini Mahallesi Velet Çelebi sokakta saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın 2'nci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında, daire içerisinde kimse olmazken apartman sakinleri evlerini boşaltarak sokağa indi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dumandan etkilenen iki apartman sakini ambulansta tedavi altına alındı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI
FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI
FATİH'TE 4 KATLI BİNADA YANGIN ÇIKTI

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Kaynak: DHA

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