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Fatih'te 4 katlı binada yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

43 dakika önce

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ FATİH'te 4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı.

Fatih'te 4 katlı binada yangın; mahsur kalanlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı, System.String[]

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ FATİH'te  4 katlı bir binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangını kısa sürede söndürülürken,  üst katlarda mahsur kalanlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı.
Yangın,  Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'ta 4 katlı bir binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Binadan dumanların çıktığını gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun dumanların çıktığı binada üst katlarda mahsur kalanları merdiven aracıyla tahliye etti. Dumandan etkilenen 4 kişi ambulansta tedavi edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Tahliye edilenlerden görüntü
-Sağlık ekipleri
-Dumandan etkilenenlerin ambulansa götürülmesi
-Binadan görüntü
-Genel ve detaylar


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:58 Kaynak: DHA
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