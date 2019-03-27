Son Dakika Haberleri: Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın Paniği

Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın Paniği

1 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul DHAFatihte sabah saatlerinde 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Fatih'te 4 Katlı Binada Yangın Paniği, System.String[]
Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Fatihte sabah saatlerinde 4 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. 

Yangın sabah saat 03: 30 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Tevfik Fikret Sokak 13 numaralı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, dumandan etkilenen bina sakinlerine olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edildi. 

 

ELEKTRİK SAATLERİNİN BULUNDUĞU PANO YANDI

Fatih ve Kocamustafapaşa İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. İlk belirlemelere göre yangının bodrum katta bulunan elektrik panolarından çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yangının kesin çıkış  nedeni yapılacak incelemelerin ardından belirlenecek. 

 

Görüntü dökümü:

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-Yangının meydana geldiği bina

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Merdiven aracıyla katların kontrol edilmesi

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:03 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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