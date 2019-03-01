Fatih'te 4 Katlı Binadaki İnşaat İskelesi Çöktü
15 dakika önce
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHAFatih'te sabah saatlerinde 4 katlı yıkımı devam eden bir binadaki iskele henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA
Fatih'te sabah saatlerinde 4 katlı yıkımı devam eden bir binadaki iskele henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonrası herhangi bir can kaybı yaşanmazken, park halinde duran bir otomobil ile kamyonette maddi hasar meydana geldi.
Olay Fatih, Emin Sinan Mahallesi'nde sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pertevpaşa Sokak'ta 4 katlı binanın yıkımı sırasında çevreye tehlike oluşturmaması için kurulan iskele ve tahta paneller henüz bilinmeyen bir nedenle park halindeki bir otomobil, bir kamyonet ve tek katlı evin üzerine çöktü. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sokakta önlem aldı. Olay sırasında sokaktan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önlerken, park halinde duran otomobil ve kamyonette maddi hasar meydana geldi. Çöken iskelenin kaldırma çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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Olay yerinden görüntü
Polisin önlemi
Çöken iskele
Zarar gören otomobil ve kamyonet
Tek katlı evin çatısına çöken iskele
Genel ve detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:09 Kaynak: DHA
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