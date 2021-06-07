Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Fatih'te 4 katı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Cibali Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir iş merkezinin çatısında, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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