Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Fatih'te 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te 4 katı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te 4 katı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Cibali Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir iş merkezinin çatısında, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Dakika

Mehmet Ali Erbil'in hastaneye kaldırıldığı haberlerine oyuncu Yüce'den yalanlama geldi

Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Her yerde erken seçim isteyeceğim, bana katılın

Ankaragücülü futbolcu Torgeir Börven: Türkiye'de bir düzen yok

Galatasaray sezonu Selçuk İnan ve Necati Ateş yönetiminde açacak

Beraber alkol alan 3 arkadaştan biri ev sahibinin eşini taciz etti, ortalık karıştı

Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu

Salgının seyrini değiştirecek araştırma! Koronavirüsten koruyan gen keşfedildi

Yunanların kendi aralarında fısıl fısıl konuştuğunu Yunan bakan ifşa etti: Türkiye'nin silahları bizi endişelendiriyor