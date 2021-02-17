Fatih'te 4 katlı binanın çatısında yangın: Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktı - Son Dakika

Fatih'te 4 katlı binanın çatısında yangın: Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktı

17.02.2021 05:31

FATİH'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

FATİH'te gece saatlerinde 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan çatıya müdahale ederken, yangın çıkan sokakta bulunan otellerde kalan turistler bavullarını da alarak sokakta bekledi. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın Fatih, Mimar Kemalettin Mahallesi'nde gece saat 04.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Derinkuyu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısından yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan çatıya müdahale etti. Polis ekipleri de çevrede önlem aldığı, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. Bu sırada yangının çıktığı sokakta bulunan otellerde kalan turistler ise bavullarını alarak dışarıda bekledi. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken binanın çatısında hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle çevredeki otellerde kalan turistlerin itfaiye ekiplerinin çalışmasından sonra tekrar otellerine geri döndüğü görüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekiplerinin de olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.


- İstanbul
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında yangın: Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktı
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında yangın: Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktı
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında yangın: Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktı
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında yangın: Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktı
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında yangın: Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktı
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında yangın: Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktı
Fatih'te 4 katlı binanın çatısında yangın: Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktı

İstanbul, Yangın, Fatih, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fatih'te 4 katlı binanın çatısında yangın: Otellerdeki turistler bavullarıyla dışarı çıktı - Son Dakika


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