FATİH'TE 4 KATLI KAPALI OTOPARKTA ÖNCE PATLAMA OLDU SONRA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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FATİH'TE 4 KATLI KAPALI OTOPARKTA ÖNCE PATLAMA OLDU SONRA YANGIN ÇIKTI

04.04.2022 08:20
FATİH'TE 4 KATLI KAPALI OTOPARKTA ÖNCE PATLAMA OLDU SONRA YANGIN ÇIKTI

Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı kapalı otoparkta henüz bilinmeyen bir nedenle önce patlama oldu, sonra da yangın çıktı.

Fatih'te gece saatlerinde 4 katlı kapalı otoparkta henüz bilinmeyen bir nedenle önce patlama oldu, sonra da yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otoparkta maddi hasar oluştu.

Olay, Süleymaniye Mahallesi'nde saat 23.00 sıralarında yaşandı. Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi'nde bulunan 4 katlı kapalı otoparkta, henüz bilinmeyen bir nedenle önce patlama oldu, ardından da yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Patlamanın ardından çıkan yangın sırasında alevler, otoparkın birinci katını kısa sürede sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otoparkın birinci katına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Patlama ile birlikte beton parçalarının sokağa savrulduğu görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri, otoparkta detaylı inceleme yaptı. Patlamada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otoparkta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Otoparkta meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde otoparkın birinci katından alevlerin yükseldiği, itfaiye ekiplerinin de olay yerine geldiği görüldü.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FATİH'TE 4 KATLI KAPALI OTOPARKTA ÖNCE PATLAMA OLDU SONRA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: FATİH'TE 4 KATLI KAPALI OTOPARKTA ÖNCE PATLAMA OLDU SONRA YANGIN ÇIKTI - Son Dakika
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