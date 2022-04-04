Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu - Son Dakika
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Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu

04.04.2022 01:14
Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu

Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkın girişinde yaşanan patlama sonucu yangın çıktı.

Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkın girişinde yaşanan patlama sonucu yangın çıktı. Patlama sonrasında otoparkın girişi savaş alanına döndü. Olayın çıkış nedeni araştırılıyor.

Olay saat 23.00'da Fatih Süleymaniye Ordinaryüs Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir kapalı otoparkta yaşandı. Edinilen bilgiye göre kapalı otoparkın girişinde bilinmeyen bir sebepten patlama yaşandı.

Önce patlama yaşandı sonra yangın çıktı

Patlamanın sesini duyan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa süre içerisinde müdahale etti. Çıkan yangın etrafa sirayet etmeden söndürüldü.

Ortalık savaş alanına döndü

Patlama sonucu otoparkın duvarlarının etrafa savrulduğu, pencerelerin ise koptuğu görüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede geniş çaplı inceleme gerçekleştirdi. Yapılan inceleme sonucunda can kaybının olmadığı, büyük oranda maddi hasarın olduğu tespit edildi.

Yangına müdahale anları cep telefonu kamerasında

Patlama sonucu çıkan yangının ilk anları ve itfaiye ekiplerinin müdahaleleri çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde alevlerin metrelerce yükseldiği görülüyor. İtfaiye ekiplerinin ilk müdahaleleri de cep telefonu kamerasına yansıyor.

Patlamanın sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL

Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu
Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu
Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu

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Patlama, İtfaiye, Yangın, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu - Son Dakika


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