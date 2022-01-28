Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı - Son Dakika

FATİH'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gedikpaşa Caddesi, Çadırcılar Çeşmesi Sokak'ta yıkılma tehlikesi bulunduğu için boşaltılan 4 katlı metruk binada saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye alevlere müdahale ederek, yangını söndürdü. Yangını madde bağımlısı kişilerin çıkardığı öne sürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı