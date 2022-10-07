Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı - Son Dakika
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Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

07.10.2022 05:20
Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı

FATİH'te 4 katlı metruk binada yangın çıktı.

FATİH'te 4 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangın çıkan binadan yükselen alevler, vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, daha önce belediye tarafından etrafında önlem alınarak kapatılan 4 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada büyüyen alevler tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın çıkan binanın hemen yanında bulunan ahşap bir bina ise güvenlik amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, metruk bina tamamen yandı.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangın çıkan metruk binadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, metruk binanın alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale anları görüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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