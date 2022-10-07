FATİH'TE 4 KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

FATİH'TE 4 KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI

07.10.2022 12:13

FATİH'te 4 katlı metruk binada yangın çıktı.

FATİH'te 4 katlı metruk binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, yangın çıkan binadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Yangın, saat 03.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, daha önce belediye tarafından etrafında önlem alınarak kapatılan 4 katlı metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada büyüyen alevler tüm binayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahaleye başlarken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın çıkan binanın hemen yanında bulunan ahşap bir bina ise güvenlik amacıyla boşaltıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, metruk bina tamamen yandı.

ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangın çıkan metruk binadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülere metruk binanın alev alev yandığı ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale anları görüldü.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebi araştırırken, polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.(DHA)

YORUMLAR
500
Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı Fatih'te 4 katlı metruk bina alev alev yandı Son dakika haber! Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber! Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE 4 KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:13 Acun Ilıcalı resmen açıkladı! Teknik direktör arayışlarını sürdüren Hull City'de yola kulübün efsane ismi Andy Dawson ile devam edilecek
14:11 Erdoğan, Miçotakis ile yaşadığı tartışmayı anlattı: Protokol kaidelerini bilmeyen bir adam, o da oradan bana cevap yetiştirmeye kalktı
14:05 AK Parti cephesi, asgari ücrette ilk kez rakam telaffuz etti! Enflasyon farklarını ilave edilerek herkesin beklemediğinin üzerinde bir rakam çıkacak
14:02 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a sert sözler: Sen kim "Özgürlükçü Anayasa" yapmak kim? Sen yasakçısın, sen gaddarsın
13:53 Avrupa Ligi'nde başarılı performans gösteren Fenerbahçe, kasasını doldurdu! İşte elde edilen gelirin detayları
13:45 Bakan Kurum'dan muhalefete sert sözler: Ömürleri laklakla geçti, geçmeye de devam ediyor
13:27 Gaziantep'te korkunç olay: 2 aylık bebek bıçaklanarak öldürüldü
13:30 Transferi eleştiri alan Batshuayi, Avrupa Ligi'nde attığı gollerle Fenerbahçe tarihine geçti
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında açıklama: Zengin, güçlü bir yasa, gereği neyse onu yapacağız
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiadis hakkında konuştu: İlla bir görüşelim, konuşalım filan dedi, araya birilerini de soktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 14:49:43. #1.12#
SON DAKİKA: FATİH'TE 4 KATLI METRUK BİNA ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement