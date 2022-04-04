Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada - Son Dakika
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Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada

04.04.2022 12:54

Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kameradaİSTANBUL Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkın girişinde meydana gelen patlama anına ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada

İSTANBUL Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkın girişinde meydana gelen patlama anına ilişkin görüntü ortaya çıktı.

Fatih Süleymaniye Ordinaryüs Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi üzerindeki 4 katlı bir kapalı otoparkın girişinde saat 23.00 sıralarında patlama meydana gelmiş, ardından da yangın çıkmıştı. Ortalık savaş alanına dönmüş, yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü. Can kaybının ya da yaralanın olmadığı patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamayla birlikte ortalığın aydınlandığı, otoparkın kepenginin etrafa savrulduğu görülüyor.

Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada
Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada
Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada
Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada
Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada
Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada
Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada

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İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI KAPALI OTOPARKTA ÖNCE PATLAMA OLDU SONRA YANGIN ÇIKTI İSTANBUL-FATİH'TE 4 KATLI KAPALI OTOPARKTA ÖNCE PATLAMA OLDU SONRA YANGIN ÇIKTI Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu Fatih'te 4 katlı kapalı otoparkta yaşanan patlama yangına neden oldu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te 4 katlı otoparktaki patlama anı kamerada - Son Dakika
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