Son dakika haberleri: FATİH'TE 4 KİŞİ SAĞLIKÇILARA SALDIRDI, SALDIRI SONRASI YAŞANAN ARBEDE KAMERADA - Son Dakika

FATİH'te hemşirenin kolundaki iğneyi çıkardığı sırada canının yandığını öne süren hasta ve yakınları sağlıkçılara saldırdı. Polis 4 kişiyi gözaltına alırken saldırı sonrası hastane içinde yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Samatya'da bulunan İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. isimli bir kişi acil servise girerek kolundaki serum iğnesini çıkarttırmak istedi. Hemşirenin iğneyi çıkarmasının ardından canının yandığını öne süren M.A. görevli ile tartışmaya başladı. M.A. hemşireye elini kaldırınca hastane çalışanları olay müdahale etti. Bu sırada M.A. ve yakınları L.K, S.G. ve A.P. hastane çalışanlarını darp ederek acil girişinde bulunan camı kırdı. İhbar üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. Polis şüphelileri gözaltına aldı. Emniyetteki işlemelerinin ardından 4 kişi 'Kasten Yaralama, 'Mala Zarar Verme, Tehdit-Hakaret ve Görevli Memura Mukavemet suçlarından adliyeye sevk edildi. Hastanede yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı.