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Fatih'te 4 tarihi bina depremde zarar gördü

1 saat önce

Fatih'te 4 tarihi bina depremde zarar gördü Zarar gören binaların yıkılması için çalışmalar başladıİSTANBUL - Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 4 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından yıkıldı.

Fatih'te 4 tarihi bina depremde zarar gördü

Zarar gören binaların yıkılması için çalışmalar başladı

İSTANBUL - Fatih Balat'ta daha önce riskli olduğu gerekçesi ile boşaltılan 4 binanın bir kısmı bugün yaşanan depremin ardından yıkıldı. Yıkılan binaların tamamının yıkılması için çalışmalar başlatıldı.

İstanbul'da öğlen saatlerinde meydana gelen 5.8 şiddetindeki depremin ardından Fatih Balat Esnaf Loncası Sokak üzerinde bulunan 4 tarihi binanın bir kısmı yıkıldı. Yıkılan binaların daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından riskli olduğu gerekçesi ile boşaltıldığı öğrenildi. Deprem sonrası olay yerine gelen İBB ekipleri binaların öncelikle olarak doğalgaz hatlarını kesti. Zabıta ekipleri tarafından çevresi güvenlik şeridi ile çevrilen binaların yıkılması için çalışmalar başlatıldı.

Fatih'te 4 tarihi bina depremde zarar gördü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:59 Kaynak: İHA
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