FATİH'TE 4'ÜNCÜ KATTAKİ ÇANTA İMALATHANESİ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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FATİH'TE 4'ÜNCÜ KATTAKİ ÇANTA İMALATHANESİ ALEV ALEV YANDI

12.09.2022 11:26
FATİH'TE 4'ÜNCÜ KATTAKİ ÇANTA İMALATHANESİ ALEV ALEV YANDI

FATİH'te 4 katlı binanın en üst katındaki çanta ve ayakkabı imalathanesi alev alev yandı.

FATİH'te 4 katlı binanın en üst katındaki çanta ve ayakkabı imalathanesi alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken iki kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.

Fatih Sururi Mahallesi Hoca Hanı Sokak'ta saat 09.30 sıralarında 4 katlı Ambarlı İş Merkezi'nin en üst katında bulunan çanta ve ayakkabı imalathanesinden yükselen dumanları görenler yangın tüpleriyle yangına müdahale etmek istedi. Yoğun dumandan etkilenen iki kişiyi çıkartan vatandaşlar, alevlerin artması üzerine itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken dumandan etkilenen iki kişi ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.  İtfaiye yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlattı.

Görgü tanığı Çağrı Usta, "Biz gördüğümüzde her yer duman altıydı. Yangın tüplerini alarak yukarıya çıktık ama içeride bir şey yapamadık. Çünkü her yerde çok duman vardı.  Orada çalışan iki çocuk vardı biri yerde yatıyordu. Onları aşağıya indirdik. Büyük ihtimal zehirlenmişlerdi. Sonra itfaiyeye haber verdik. Çanta ve ayakkabı imalathanesiydi" dedi.

Görüntü dökümü-Yangın anı cep telefonu görüntüsü-İtfaiye çalışması detay-Çağrı Usta RÖP

-Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE 4'ÜNCÜ KATTAKİ ÇANTA İMALATHANESİ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: FATİH'TE 4'ÜNCÜ KATTAKİ ÇANTA İMALATHANESİ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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