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FATİH'TE 40 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 35 GÖZALTI

53 dakika önce

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL DHAİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fatih'te önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

FATİH'TE 40 ADRESE UYUŞTURUCU BASKINI: 35 GÖZALTI, System.String[]

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN/İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fatih'te önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde toplanan polis ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı timlerinde desteğiyle önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 35 kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH BULUNDU

Operasyon esnasında Özel Harekat Şube Müdürlüğü timleri elleri tetikte sokakta güvenlik önlemi aldı. Operasyon kapsamında adreslerde aramalar yapıldı. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerden biri de Kumkapı'da bulunan bir oteldi. Otele giren narkotik ekipleri otelde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 tane pompalı tüfek, 2 tane tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polislerden detaylar

-oteldeki polislerden görüntüler

-Alınan önlemlerden detaylar

-İki şüphelinin gözaltına alınarak polis araçlarına bindirilmesi

Genel ve detaylar


Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 06:59 Kaynak: DHA
Narkotik, Fatih, Güncel
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