Son Dakika Haberleri: Fatih'te 40 adrese uyuşturucu baskını: 35 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Fatih'te 40 adrese uyuşturucu baskını: 35 gözaltı

37 dakika önce

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fatih'te önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.

Fatih'te 40 adrese uyuşturucu baskını: 35 gözaltı, System.String[]
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Fatih'te önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı yaptığı operasyonda 35 kişi gözaltına alındı.
Sabahın erken saatlerinde Vatan Caddesi'nde bulunan emniyet yerleşkesinde toplanan polis ekipleri, Özel Harekat  Şube Müdürlüğü'ne bağlı timlerinde desteğiyle önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskınlarda 35 kişi gözaltına alındı. 

UYUŞTURUCU MADDE  VE SİLAH BULUNDU
Operasyon esnasında Özel Harekat Şube Müdürlüğü timleri elleri tetikte sokakta güvenlik önlemi aldı. Operasyon kapsamında adreslerde aramalar yapıldı. Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerden biri de Kumkapı'da bulunan bir oteldi. Otele giren narkotik ekipleri otelde bulunan 2 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek, 2 adet tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki emniyet yerleşkesine götürüldü.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:15 Kaynak: DHA
Narkotik, Fatih, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kaçak yollarla Türkiye'ye 1,5 ton uyuşturucu madde sokmaya çalışan çete yakalandı İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı Ali Babacan'ın istifa ve yeni parti hamlesine AK Parti'den ilk yorum: Karşılığı yok S-400 teslimatına sayılı günler kala ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 07:52:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te 40 adrese uyuşturucu baskını: 35 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]