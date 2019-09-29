Son Dakika Haberleri: Fatih'te 5 katlı binada yangın paniği
Son Dakika Güncel Haber

Fatih'te 5 katlı binada yangın paniği

1 saat önce

Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı.

Fatih'te 5 katlı binada yangın paniği, System.String[]

Fatih'te 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binayı dumanlar sararken, itfaiye ekipleri üst katta mahsur kalan 15 kişiyi merdivenle kurtardı.

Fatih Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'ta saat 08.30 sıralarında 5 katlı bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binayı dumanlar sararken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir taraftan da üst katlarda mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Merdiven aracıyla üst katlara çıkan bir itfaiye eri, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 15 kişiyi tahliye etti. Sağlık ekipleri ise, yangın esnasında dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.

"İTFAİYE EKİPLERİ HERKESİ TAHLİYE ETTİ"

Kendisini itfaiye ekiplerinin kurtardığını söyleyen Özlem Bengüpalat, "İlk önce ne olduğunu fark etmedik. İnmek için kapıları açtık ama her taraf duman içerisindeydi. Patlamalar meydana geldi. Sağ olsun itfaiye ekipleri herkesi tahliye etti. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Beni de itfaiye tahliye etti. Onlarla beraber çıktık" dedi. Polis ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemesi devam ediyor.

(Emrah Kuş/İHA)

İtfaiye, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı
Fatih'te 4 katlı binada yangın (1) İçişleri Bakanlığı duyurdu: Polis olmanın şartları değişiyor Bilgisayar korsanları reklam panosunda cinsel içerikli film oynattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 12:24:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fatih'te 5 katlı binada yangın paniği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]