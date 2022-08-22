(FATİH'TE 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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(FATİH'TE 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

22.08.2022 22:49
(FATİH'TE 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI

Fatih'te 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Fatih'te 5 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binanın çatısından yükselirken mahalleli korkuyla sokağa çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken binanın çatısında hasar oluştu.

Yangın, Fatih, Molla Gürani Mahallesi Sadi Çeşmesi Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin durumu bildirilmesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yükselen alevler gören mahalleli korkuyla sokağa çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede önlem aldı. İGDAŞ ekipleri de herhangi bir olumsuzluğa karşı doğal gazı kesti. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binanın çatı katında hasar oluştu. İtfaiye ve polisin yangının çıkış nedenine ilişkin incelemesi sürüyor. Yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İTFAİYE HEMEN SÖNDÜRDÜ"

Mahalle sakinlerinden Kadir Demir, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyorum. Sadece insanların panik halinde kaçtıklarını gördüm. Herkes can havliyle koşuyor. Üst kata baktım yangın bayağı büyük. Yan tarafı ahşap bina oraya da sıçrayabilirdi. İtfaiye kısa sürede gelip, hemen söndürdüler. Herhangi bir yaralı yok. Binada yabancı uyruklu oturanlar çoktu" dedi.


YORUMLAR
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Evlenmek isteyen babasıyla tartıştı, garajı yaktı Evlenmek isteyen babasıyla tartıştı, garajı yaktı Fatih'te 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın Fatih'te 4 katlı binanın çatısında korkutan yangın
Kaynak: DHA

İtfaiye, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (FATİH'TE 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: (FATİH'TE 5 KATLI BİNANIN ÇATI KATI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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