Fatih'te 5 katlı eski bir binadan düşen taş parçası tehlike saçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fatih'te 5 katlı eski bir binadan düşen taş parçası tehlike saçtı - Son Dakika

Fatih'te 5 katlı eski bir binadan düşen taş parçası tehlike saçtı

6 saat önce

FATİH'te 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan taş parçası aşağıya düştü.

Fatih'te 5 katlı eski bir binadan düşen taş parçası tehlike saçtı, System.String[]
FATİH'te 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan taş parçası aşağıya düştü. Bu sırada kaldırımda bulunan bir kişi, çalıştığı iş yeri sahibinin kolundan tutup çekmesiyle son anda kurtuldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi çalıştığı iş yerinden telefonla konuşmak için dışarıya çıktı. Kaldırımda durduğu sırada 5 katlı eski bir binanın dış cephesinden kopan taş parçası aşağıya düştü. Kaldırımda duran Mohamed Jnede, çalıştığı iş yeri sahibinin kolundan tutarak çekmesiyle taş parçasının üzerine gelmesinden son anda kurtuldu.

"BİR SANİYE FARKLA KURTULDUM"O anları anlatan Mohamed Jnede, "Telefonla konuşurken bu tarafa geldim. Patronum beni çekmeseydi parça tam benim üstüme gelecekti. Bir saniye farkla kurtuldum üstüme gelecekti. Çok büyük bir parçaydı 1 santimle kurtuldum yoksa üstüme gelecekti ama Elhamdülillah hiçbir şey olmadı. Daha önce böyle bir şey oldu mu bilmiyorum, sadece bugün gördüm." diye konuştu.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:54 Kaynak: DHA
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