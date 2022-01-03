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Son dakika haber: Fatih'te, 5 katlı otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Son dakika haber: Fatih'te, 5 katlı otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

03.01.2022 01:05

Son dakika haberi... Fatih'te bulunan 5 katlı bir otelin 2'nci katında çıkan yangın diğer katlara da sıçradı.

Fatih'te bulunan 5 katlı bir otelin 2'nci katında çıkan yangın diğer katlara da sıçradı. Çok sayıda şahsın içeride mahsur kaldığı yangında, 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Alevlerin arasında kalan bir kişiyi yan odada bulunan başka bir vatandaş cam pervazlarına tutunarak kurtardı.

Olay, saat 10.45 sıralarında Fatih Valide Camii Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 5 katlı otelin 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede diğer katlara da sirayet etti. Yangından dolayı 2'nci katın camları patlayarak yola savrulurken, çok sayıda kişi otelde mahsur kaldı. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibiyle beraber, polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı. Ekipler, otelde mahsur kalan şahısları teker teker otelin dışına çıkardı. Dumandan etkilenen 10 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yaklaşık 1 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

Otelde çıkan yangın cep telefonu kameralarına yansıdı

Fatih'te 5 katlı otelin 2'nci katında çıkan yangın cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2'nci katın alevler içinde kaldığı, otelde kalan bazı insanların yangın merdiveninden aşağı indiği, bir kişinin ise cam pervazlara tutunarak yan odaya geçtiği ve yan odada mahsur kalan bir şahsı pencereden kurtardığı görülüyor.

'Atlamayın, ateş daha büyümeden, itfaiye gelene kadar atlamayın'

Otelde çıkan yangının görgü tanığı Gürsel Barlık, "Bir patlama gerçekleşti. O anda baktım her taraf cam parçaları, insanlar kaçışıyordu. Çıkıp baktığımda yangını gördüm. İtfaiye ve ambulans geldi. Dumandan etkilenen çok sayıda kişi vardı. Patlamayla yangını gördük. Diğer odalara sıçradı. Önce kendilerini atmaya çalıştılar. Bağırdık. 'Atlamayın, ateş daha büyümeden, itfaiye gelene kadar atlamayın' dedik. Sonra kendileri yangın merdiveninden inmeye çalıştı" dedi. - İSTANBUL

Son dakika haber: Fatih'te, 5 katlı otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber: Fatih'te, 5 katlı otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi
Son dakika haber: Fatih'te, 5 katlı otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi

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İtfaiye, Yangın, Polis, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Fatih'te, 5 katlı otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Fatih'te, 5 katlı otelde çıkan yangında 10 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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