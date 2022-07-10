FATİH'TE 562 BİN DOLAR İLE 100 BİN EURO BULANAN KASAYI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

FATİH'TE 562 BİN DOLAR İLE 100 BİN EURO BULANAN KASAYI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

10.07.2022 10:21

FATİH'te bir iş yerine girerek içinde 562 bin dolar ile 100 bin euro bulunan kasayı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

FATİH'te bir iş yerine girerek içinde 562 bin dolar ile 100 bin euro bulunan kasayı çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Hırsızların işyerine girerek hırsızlık yaptıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih'te 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda Abdullah K. adlı işadamının işyerine giren hırsızlar işyerinde bulunan kasayı açamayınca taşıyarak çaldı. Polise başvuran Abdullah K. çalınan çelik kasanın içinde 562 bin dolar ile 100 bin euro parasının bulunduğunu söyledi.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızlık anlarının güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit ettiler. Görüntülerde çalıntı bir araçla işyerine gelen şüphelilerin içinde para dolu kasayı açamayınca taşıyarak dışarı çıkarttıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili yürüttükleri soruşturmada hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen Eyüphan T.(20) ile Serdar G.(41)'i gözaltına aldı. Eyüphan T.'nin daha önceden 25 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Poliste verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Kayseri'de son 1 ayda aranan 562 kişi yakalandı, kayıp 98 kişi bulundu Kayseri'de son 1 ayda aranan 562 kişi yakalandı, kayıp 98 kişi bulundu İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: 'Bayramda bin 100'den fazla uygulama noktasında 211 bin personel alanda olacak' İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil: 'Bayramda bin 100'den fazla uygulama noktasında 211 bin personel alanda olacak'
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH'TE 562 BİN DOLAR İLE 100 BİN EURO BULANAN KASAYI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 10:58:02. #1.12#
SON DAKİKA: FATİH'TE 562 BİN DOLAR İLE 100 BİN EURO BULANAN KASAYI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement