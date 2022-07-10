Milyonların bulunduğu kasayı böyle çaldılar - Son Dakika
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Milyonların bulunduğu kasayı böyle çaldılar

10.07.2022 16:44

Milyonların bulunduğu kasayı böyle çaldılar Fatih'te 562 bin dolar ile 100 bin euro bulunan kasayı çalan zanlılar yakalandı Para dolu kasanın götürülme anı kamerada Fatih'te bir iş yerine giren zanlılar içinde 562 bin dolar ile 100 bin euro olan kasayı açamayınca iddiaya göre yanlarında götürdü.

Milyonların bulunduğu kasayı böyle çaldılar

Fatih'te 562 bin dolar ile 100 bin euro bulunan kasayı çalan zanlılar yakalandı

Para dolu kasanın götürülme anı kamerada

İSTANBUL - Fatih'te bir iş yerine giren zanlılar içinde 562 bin dolar ile 100 bin euro olan kasayı açamayınca iddiaya göre yanlarında götürdü. Polis 2 zanlıyı yakalarken kasanın götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Fatih'te 2 Mayıs'ta meydana gelen olayda Abdullah K. adlı işadamının işyerine giren hırsızlar işyerinde bulunan kasayı açamayınca taşıyarak götürdü. Olayın ardından hemen ekiplere haber veren iş adamı çalınan çelik kasada 562 bin dolar ile 100 bin euro paranın olduğunu ifade etti. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu hırsızlık anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde çalıntı olduğu öğrenilen bir araçla işyerine gelen zanlıların para dolu kasayı taşıyarak dükkandan çıkarttıkları görülüyor. Güvenlik kamera görüntüleri ve yapılan araştırmalar üzerine şüphelileri belirlenen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlığı gerçekleştirdikleri iddia edilen Eyüphan T.ile Serdar G.(41)'i 6 temmuz günü Bağcılar ve Başakşehir ilçelerinde yakaladı. Zanlılardan Eyüphan T.'nin 25 tane suç kaydı olduğu ortaya çıkarken iki zanlı adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
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FATİH'TE 562 BİN DOLAR İLE 100 BİN EURO BULANAN KASAYI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI FATİH'TE 562 BİN DOLAR İLE 100 BİN EURO BULANAN KASAYI ÇALAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI Çocuk yaştaki hırsızlar, saati 1 liraya kiralanabilen akıllı bisikletleri böyle çaldılar Çocuk yaştaki hırsızlar, saati 1 liraya kiralanabilen akıllı bisikletleri böyle çaldılar
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Milyonların bulunduğu kasayı böyle çaldılar - Son Dakika

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